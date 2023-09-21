Самые перспективные российские актеры и их лучшие работы
В российском кинематографе сейчас появляются молодые актеры, которые двигают эту индустрию вперед.
«Рамблер» рассказывает о самых перспективных российских актерах.
Евгений Егоров
Молодой актер родился в Нижнем Новгороде, поступил в Московский колледж имени Олега Табакова и окончил его. Сейчас фильмография Евгения Егорова насчитывает 24 фильма. В декабре 2022 года вышла картина «Мира», в которой актер сыграл главную роль. В фильмографии актера есть нашумевшие «Гости из прошлого», сериал «Бесит», «Юг», «Последний министр».
Олег Чугунов
Этому актеру всего 19 лет, но он уже успел запомниться зрителям по фильму «Майор Гром: Чумной Доктор», где сыграл Лешу Макарова, воспитанника детского дома. А первую роль Олег Чугунов получил еще в 9 лет в киноленте «Литейный 4». Главного персонажа он сыграл уже в 2015 году в мелодраме «Осколки счастья». Один из самых последних проектов — сериал «Черная весна», который получил хорошие оценок. у зрителей.
Иван Янковский
Иван Янковский продолжил актерскую династию: его дед Олег был известным актером, а отец Филипп снимается в кино до сих пор. В последнее время он снимается на проектах, которые делают для стриминговых сервисов. Например, сериал «Плейлист волонтера», «Фишер», «Домашнее поле». Но также Янковский появляется и на больших экранах: в проекте «Огонь», «Чемпион мира». Сейчас этот актер остается одним из самых популярных, ведет медийную жизнь и снимается в популярных кинолентах.
Денис Власенко
Актер родился в Курске, окончил ВГИК и работал в Московском театре юного зрителя. Но трехлетняя работа в театре привела к тому, что актер решил реализовать себя еще и в кино. На больших экранах Денис появился не так давно, поэтому пока его фильмография насчитывает не так много проектов, но все они довольно яркие: «И снова здравствуйте», «Закрыть Гештальт», «Happy End», «Стрим».