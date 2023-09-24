$96.04-0.03102.25-0.11

Как выглядели бы голливудские звезды с другим цветом кожи

Slide 1 of 9
1/7
Кажется, этого красавчика невозможно не узнать. Неужели это Брэд Питт? 
© Соцсети
2/7
Вроде бы абсолютно не похожие глаза, другие губы, но ведь очевидно, что это наш любимый Джонни Депп! 
© Соцсети
3/7
А это кто? Может Марго Робби? 
© Соцсети
4/7
Взгляд Тома Круза ни с чьим не спутать, даже если все остальное совсем его не понимает. 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/7
Что если бы Джек на Титанике выглядел так? 
© Соцсети
6/7
Тут, кажется, без сомнений. Уилл Смитт в новом амплуа. 
© Соцсети
7/7
У Киану Ривза с любым цветом кожи очень грустные глаза. 
© Соцсети

    Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы вы выглядели, если были бы другой расы? Как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы родились с другим цветом кожи?

    Единственный популярный человек, который решился и смог кардинально сменить цвет своей кожи — Майкл Джексон. При этом до сих пор точно непонятно, как он это сделал.

    Актеры, которые нашли свою любовь на съемках

    Интересно, что современные технологии позволяют узнать, как бы выглядел конкретный человек, если был бы другой расы, не используя сложных инструментов. Так, в соцсетях обсуждают очередную работу ИИ, который сменил голливудским актерам расу и цвет кожи. Смотрите результаты в подборке "Рамблера" и пытайтесь узнать в этих чертах знакомые лица.

    Рамблер: главные новости