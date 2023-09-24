Как выглядели бы голливудские звезды с другим цветом кожи
Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы вы выглядели, если были бы другой расы? Как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы родились с другим цветом кожи?
Единственный популярный человек, который решился и смог кардинально сменить цвет своей кожи — Майкл Джексон. При этом до сих пор точно непонятно, как он это сделал.
Интересно, что современные технологии позволяют узнать, как бы выглядел конкретный человек, если был бы другой расы, не используя сложных инструментов. Так, в соцсетях обсуждают очередную работу ИИ, который сменил голливудским актерам расу и цвет кожи. Смотрите результаты в подборке "Рамблера" и пытайтесь узнать в этих чертах знакомые лица.
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