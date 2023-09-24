Как выглядели бы голливудские звезды с другим цветом кожи

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как бы вы выглядели, если были бы другой расы? Как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы родились с другим цветом кожи?

Единственный популярный человек, который решился и смог кардинально сменить цвет своей кожи — Майкл Джексон. При этом до сих пор точно непонятно, как он это сделал.