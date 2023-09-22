Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино

60-летний артист объяснил свое нежелание сниматься в кино тем, что хочет возглавить театр. «Вы знаете, я сейчас не гонюсь за ролями. <...> Меня постоянно зовут возглавить тот или иной театр. И, как я думаю, мне еще осталось лет 15-20 активной работы. И я размышляю о том, чтобы создать что-то свое. Начать какое-то свое театральное дело», — заявил Певцов, добавив, что на это он имеет и желание и силы.