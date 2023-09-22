Умер актер из "Ландыша серебристого" Роланд Казарян

22 сентября ушел из жизни Роланд Казарян, советский армянский и российский актер, композитор и именитый звукорежиссер, профессор.

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Казарян, член Союза кинематографистов России, скончался на 88-м году жизни.

Роланд Артаваздович Казарян родился 12 июля 1936 года в Степанаване. Окончил Ленинградский институт киноинженеров (ЛИКИ) в 1959 году. Заведовал кафедрой звукорежиссуры ВГИКа, руководил мастерской.

В качестве звукорежиссера работал над созданием легендарных лент "Служили два товарища", "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43", "Где-то плачет иволга…", "Приходи на меня посмотреть", многих других.

Сыграл в комедийной мелодраме Тиграна Кеосаяна "Ландыш серебристый". Выступил композитором политической драмы 1978 года совместного производства СССР, Венгрии и ЧССР "Кентавры".

Артист - лауреат премии "Ника" в номинации "Звукооператор" - за фильм "Мать" в 1990 году. Заслуженный деятель искусств РФ - звание присвоено в 1997-м. В 2021 году был награжден Медалью имени Чехова.

С конца 70-х годов Казарян читал курс лекций "Звуковое решение фильма" на Высших курсах сценаристов и режиссёров.