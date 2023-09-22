Безруков раскрыл главную сложность начинающих режиссеров

«Это точно не получится, если относиться к артистам как к исполнителям или функции, нет. Важно актеров вдохновить, или, как сейчас модно говорить — продать им свою идею, чтобы артистам нравилось работать, нравилось быть в роли. Чтобы в работе с вами они испытывали то самое счастье от репетиций и поиска. Ведь театр для актера это, в первую очередь, удовольствие», — рассказал артист.