Безруков раскрыл главную сложность начинающих режиссеров
Артист Сергей Безруков признался в Telegram-канале, что главной и основной сложностью начинающих режиссеров является работа с маститыми актерами.
По словам Безрукова, таким артистам необходимо признать в начинающем специалисте своего руководителя, несмотря на возраст и опыт. Актер сравнил режиссера-постановщика с капитаном корабля, который ведет свое судно и знает, куда хочет приплыть.
«Не важно, есть ли у него четкое видение маршрута или он находит правильный путь в этюдах и импровизациях. Так или иначе режиссер отвечает за спектакль и реализацию своей идеи», — поделился звезда.
Безруков считает, что режиссеру нужно стать капитаном для своих актеров, которого слышат и за которым «беспрекословно следуют».
«Это точно не получится, если относиться к артистам как к исполнителям или функции, нет. Важно актеров вдохновить, или, как сейчас модно говорить — продать им свою идею, чтобы артистам нравилось работать, нравилось быть в роли. Чтобы в работе с вами они испытывали то самое счастье от репетиций и поиска. Ведь театр для актера это, в первую очередь, удовольствие», — рассказал артист.