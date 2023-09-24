Звезда «Гарри Поттера» решила стать писательницей

«С меня спрашивали так строго, что я была в отчаянии. У меня не было права голоса. Я поняла, что хочу высказываться только о тех ролях, о которых, если уж меня буду критиковать, смогу без ненависти к себе сказать — да, я провалилась, это было мое решение, я способна на большее», — объяснила она.