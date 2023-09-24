Умерла актриса Малого театра Клавдия Блохина
Стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Клавдии Ефимовны Блохиной. Как сообщил сайт Малого театра, актриса скончалась 22 сентября на 89-м году жизни. Причина смерти не названа. Прощание с нею состоится в Щепкинском фойе театра 26 сентября в 12:00.
Клавдия Блохина родилась в 1934 году. Окончила Щукинское училище. С 1974 года носила звание заслуженной артистки РСФСР.
В труппе Малого театра Клавдия Блохина состояла с 1955 года. На его подмостках она воплотила в жизнь десятки ролей в пьесах Шекспира, Грибоедова, Льва Толстого, Островского, Горького, инсценировках произведений Теккерея , Тургенева, Шукшина и др.
Советская и российская актриса также активно снималась в кино- и телевизионных фильмах, начиная с 1955 года. Она появлялась в советских проектах "Дорогой мой человек", "Анюта", "Сверстницы", "Достигаев и другие", современном сериале "Евлампия Романова". Блохина выступала и в качестве актрисы дубляжа. Редакция "Ревизора.ru" приносит соболезнования родным и близким Клавдии Блохиной.