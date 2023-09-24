Умерла актриса Малого театра Клавдия Блохина

Стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Клавдии Ефимовны Блохиной. Как сообщил сайт Малого театра, актриса скончалась 22 сентября на 89-м году жизни. Причина смерти не названа. Прощание с нею состоится в Щепкинском фойе театра 26 сентября в 12:00.

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Клавдия Блохина родилась в 1934 году. Окончила Щукинское училище. С 1974 года носила звание заслуженной артистки РСФСР.

В труппе Малого театра Клавдия Блохина состояла с 1955 года. На его подмостках она воплотила в жизнь десятки ролей в пьесах Шекспира, Грибоедова, Льва Толстого, Островского, Горького, инсценировках произведений Теккерея , Тургенева, Шукшина и др.