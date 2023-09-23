Фанаты не узнали звезду «Гарри Поттера»

Не всех юных актеров поттерианы ждала одинаковая судьба. Про звездную тройку все понятно, а что про тех, кто остался в их тени?

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Так, недавно фанаты буквально не узнали Джейми Уэйлетта, сыгравшего одного из приспешников Драко Малфоя — Винсента Крэбба. Несмотря на многообещающее будущее после съемок в одной главных кинофраншиз всех времен, 34-летний Уэйлетт не появился больше ни в одном проекте: вместо красных дорожек он оказался в тюремной камере.

Уэйлетт снялся в шести фильмах франшизы, а в последних двух его персонаж отсутствовал — и не потому что по сюжету книги Крэбб умирает. Просто во время съемок в 2009 году актера, которому было всего 20 лет, арестовали с наркотиками и ножом. Позднее полицейские обнаружили целую плантацию конопли в доме его матери. Джейми во всем признался и в наказание получил 120 часов общественных работ. Увы, этот опыт парня ничему не научил: в 2011 году Уэйлетт принял самое активное участие в беспорядках в Лондоне. И тут наказание было уже куда более строгим — два года лишения свободы.

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После тюрьмы Джейми так и не вернулся к актерской карьере, но недавно напомнил о себе внезапным появлением на сайте Cameo, где звезды за деньги записывают персонализированные видеосообщения для своих фанатов. Он готов поздравить фанатов с днем рождения или ответить на любой вопрос за 160 фунтов стерлингов (больше 18 тысяч рублей). Этим предложением уже воспользовались некоторые из верных поклонников поттерианы. Правда, они оказались шокированы, увидев, как сильно изменился Уэйлетт, который отрастил густую бороду и набил татуировки на лице.