Умер актер из "Бэтмена" Дик Кёртис
Ушел из жизни американский актер, известный как Дик Кёртис. Он же - Дик Лейн. Настоящее имя артиста - Ричард Берд Лауб.
Кёртис снимался в кино, сериалах, был сценаристом. Один из самых известных своих образов актер создал в рекламе пива.
Причиной смерти 95-летнего артиста стала сердечная недостаточность. Некролог публикует Oregon Live, в нем Кёртис обозначен как "икона штата". С обстоятельным объяснением, почему - все из-за той рекламы.
Лауб родился в 1928 году в Мичигане. На экране дебютировал в 1955-м. В фильмографии - "Порт", "Шоу Дика Ван Дайка", сериал 60-х "Бэтмен", "Эта девушка", "Они она", оригинальная "Странная парочка", комедийный хоррор Кевина Коннора "Адский мотель", десятки других. Как сценарист в 50-60-х написал скрипты для пары эпизодов телешоу.