Умер актер из "Бэтмена" Дик Кёртис

Ушел из жизни американский актер, известный как Дик Кёртис. Он же - Дик Лейн. Настоящее имя артиста - Ричард Берд Лауб.

© Российская Газета

Кёртис снимался в кино, сериалах, был сценаристом. Один из самых известных своих образов актер создал в рекламе пива.

Причиной смерти 95-летнего артиста стала сердечная недостаточность. Некролог публикует Oregon Live, в нем Кёртис обозначен как "икона штата". С обстоятельным объяснением, почему - все из-за той рекламы.