Поцелуй Пересильд и Тройника потряс публику и заставил вызвать овации
Юлия Пересильд и Михаил Тройник, которые сыграли супругов в фильме «Вызов», объявили о своих реальных чувствах после знакомства на съемочной площадке. Новость об их романе стала известной после премьеры спектакля «Последнее лето» в Театре Наций, который состоялся 23 сентября, сообщает издание Woman. Это событие собрало много звезд и поклонников искусства.
В новой театральной постановке Пересильд исполняет роль жены офицера, а спектакль исследует характеры персонажей через повседневные сцены и философские диалоги героев.
Завершение спектакля было особенно заметным, так как зрители увидели трогательный поцелуй между Пересильд и Тройником, что вызвало бурные аплодисменты всего зала. Даже режиссер постановки Алексей Учитель, который ранее имел романтические отношения с Пересильд, присоединился к аплодисментам. Сейчас режиссер и актриса воспитывают двоих дочерей.