Поцелуй Пересильд и Тройника потряс публику

Юлия Пересильд и Михаил Тройник, которые сыграли супругов в фильме «Вызов», объявили о своих реальных чувствах после знакомства на съемочной площадке. Новость об их романе стала известной после премьеры спектакля «Последнее лето» в Театре Наций, который состоялся 23 сентября, сообщает издание Woman. Это событие собрало много звезд и поклонников искусства.

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В новой театральной постановке Пересильд исполняет роль жены офицера, а спектакль исследует характеры персонажей через повседневные сцены и философские диалоги героев.