Скончался советский и российский актер Дмитрий Кромский
Ушел из жизни заслуженный артист РФ, советский и российский актер театра и кино Дмитрий Кромский.
Кромский родился 28 декабря 1937 года в городе Макарьеве. В 1963-м окончил театральную студию и был зачислен в труппу Костромского драматического театра имени Островского, на сцене которого после сыграет десятки ролей. В репертуаре актера были постановки по Льву и Алексею Толстым, Булгакову (Мастер в "Мастере и Маргарите"), Островскому, Горину, Горькому, Гоголю, Фадееву.
В 1998-м актер дебютировал на экране - в исторической драме о допетровской Руси "Гулящие люди".
"Дмитрий Александрович Кромский провел на нашей сцене пятьдесят лет. Он вписал в историю нашего театра такую яркую страницу, что его имя стало легендой. Он всегда появлялся и уходил со сцены под аплодисменты. Был полон оптимизма, относился с юмором к себе и окружающим", - сказано в некрологе, опубликованном пресс-службой театра.
Актер ушел на заслуженный отдых в 2013 году, когда здоровье больше не позволяло ему работать.