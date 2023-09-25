Скончался советский и российский актер Дмитрий Кромский

"Дмитрий Александрович Кромский провел на нашей сцене пятьдесят лет. Он вписал в историю нашего театра такую яркую страницу, что его имя стало легендой. Он всегда появлялся и уходил со сцены под аплодисменты. Был полон оптимизма, относился с юмором к себе и окружающим", - сказано в некрологе, опубликованном пресс-службой театра.