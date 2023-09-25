Как изменились «Папины дочки» за 15 лет

Некоторых из них невозможно узнать.

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«Папины дочки» выходили с 2007 по 2013 год, за это время став знакомыми почти каждому телезрителю. Летели годы, и актрисы взрослели вместе со своими героинями прямо на глазах у всей страны. Однако с момента выпуска последнего сезона шоу прошло почти 10 лет.

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Пару дней назад состоялась премьера «Папиных дочек: Новые» — продолжения популярного шоу о семье Васнецовых. Однако давайте окунёмся в ностальгию и наглядно посмотрим, как за это время изменились главные актрисы оригинального сериала.

Екатерина Старшова в роли Пуговки

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Екатерина Старшова исполнила роль Полины Васнецовой, самой младшей дочки семьи. После съёмок в сериале актриса в одночасье стала самым популярным ребёнком России. В перерывах между сезонами «Папиных дочек» Старшова успевала также сниматься и в других проектах — мелодраме «Русалка» и картине «Чёрная молния».

Также она стала одной из самых востребованных моделей для детской рекламы. Помимо кино и сериалов, Екатерина Старшова принимала участие в шоу «Минута славы», «Кто хочет стать миллионером?», «Большая разница», «Танцы со звездами» и других.

После завершения работы над «Папиными дочками» актриса поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Однако, проучившись какое-то время, поняла, что хочет заниматься другим, и отчислилась из учебного заведения. На данный момент Старшова профессионально занимается фигурным катанием и выступает за границей.

Елизавета Арзамасова в роли Галины Сергеевны

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Елизавета Арзамасова исполнила в сериале роль эрудированной и начитанной Галины Сергеевны. Параллельно со съёмками шоу актриса принимала участие в производстве сериала «Достоевский», драматического фильма «Поп», «Красной шапочке» и других.

После завершения работы над «Папиными дочками» Арзамасова снялась в сериале «Бесы», мелодраме «Осиное гнездо», фантастической комедии «Напарник», а летом 2019 года — присоединилась к актёрскому составу четвёртого сезона ситкома «Ивановы-Ивановы».

Актриса даже пробовала себя в роли писательницы, написав две детские книги «Костик и Тайна настоящей дружбы» и «Костик из Солнечного переулка». Также она выпустила две музыкальные композиции и сняла на них клипы. Ещё Арзамасова выступала независимым экспертом на телепрограмме «Модный приговор» и ведущей музыкального конкурса «Щелкунчик».

Дарья Мельникова в роли Жени Васнецовой

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Дарья Мельникова сыграла в «Папиных дочках» роль Жени Васнецовой — средней дочки семейства, которая обожает спорт и по своим повадкам напоминает пацанку. Актриса получила роль в ситкоме после того, как отметилась ролью в детской картине Юрия Морозова «Золушка 4x4: Всё начинается с желаний».

Дарья Мельникова активно снималась в различных фильмах и принимала участие в постановке спектаклей и после окончания сериала. Наиболее её яркая роль после «Папиных дочек» — беспризорница по кличке Чума в криминальной драме Рената Давлетьярова «Стальная бабочка».

Также Мельникова успела поработать над телесериалом «Правила угона», мелодрамой «Такова жизнь», приключенческим фильмом «Сердце капитана Немова», военной картиной «Рябиновый вальс», триллером «Запретная зона», драматической лентой «Медиатор» и другими. К тому же актриса принимала участие в шоу «Ледниковый период»

Мирослава Карпович в роли Марии Васнецовой

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Мирослава Карпович запомнилась поклонникам ситкома по роли слегка легкомысленной модницы Марии Васнецовой — самой старшей дочери в семье. Карпович окончила Школу-студию МХАТ и с детства грезила об актёрской карьере.

Во время учёбы в ВУЗе она сыграла в ряде спектаклей: «Пышке» Георгия Товстоногова, «С любимыми не расставайтесь» и «Ты» Виктора Рыжакова. Причём за последнюю постановку актриса удостоилась премии «Золотой лист».

Параллельно с производством ситкома Мирослава Карпович успела отметиться ролями в романтичной ленте «Тариф новогодний», комедийной мелодраме «Плюс один», драме «Голубка», комедии «All inclusive, или всё включено» и других проектах. Также актрису можно увидеть и в ряде музыкальных клипов: «Всё ещё вернётся» в сотрудничестве с Леонидом Агутиным, «Старлетка» с Егором Кридом, «Лифт» с группой «Небо №7».

Анастасия Сиваева в роли Дарьи Васнецовой

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Анастасия Сиваева исполнила в сериале роль самой экстравагантной дочери семейства — Дарьи Васнецовой. Изначально актриса приходила на пробы Маши, однако создатели сериала решили, что ей больше подойдёт образ депрессивного подростка-гота.

Во время производства ситкома Сиваева активно принимала участие в различных телепрограммах: «Хорошие шутки», «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Жестокие игры». Несмотря на большой опыт съёмок в кино, актриса не могла поступить в театральные ВУЗы на протяжении двух лет. Помимо этого, она отметилась ролями в многосерийном фильме «Последняя минута», мелодраме «Медведицы» и приключенческом сериале «Горюнов-2».

На данный момент Сиваева редко фигурирует в инфополе. Предполагается, что актриса всё-таки появится в новых «Папиных дочках». На вечеринке по окончании съёмок первого сезона засветилась девушка, которая внешне очень похожа на Анастасию Сиваеву — а подпись к тому фото ещё больше намекала на возвращение актрисы к роли: «А здесь интрига».

Будущее «Папиных дочек»

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Шоу «Папины дочки: Новые» расскажет историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив его с четырьмя дочерьми. Теперь ему нужно будет заботиться о детях, работать и налаживать личную жизнь.