Умер режиссер «Верного Руслана» Владимир Хмельницкий

Советский и украинский актер и режиссер, сценарист Владимир Хмельницкий ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщают argumenti.ru.

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Режиссер скончался 24 сентября. Точная причина его смерти не уточняется.

Владимир Хмельницкий родился 3 марта 1935 года в Умани Черкасской области. В 1957 году окончил экономический факультет ВГИКа. После завершения учебы будущий режиссер работал сначала администратором, потом редактором сценарного отдела Алма-Атинской киностудии. Через год Хмельницкий получил должность ассистента режиссера Киевской студии телевидения. И только в 1963 году занял режиссерское кресло в студии «Киевнаучфильма».