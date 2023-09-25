Умер режиссер «Верного Руслана» Владимир Хмельницкий
Советский и украинский актер и режиссер, сценарист Владимир Хмельницкий ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщают argumenti.ru.
Режиссер скончался 24 сентября. Точная причина его смерти не уточняется.
Владимир Хмельницкий родился 3 марта 1935 года в Умани Черкасской области. В 1957 году окончил экономический факультет ВГИКа. После завершения учебы будущий режиссер работал сначала администратором, потом редактором сценарного отдела Алма-Атинской киностудии. Через год Хмельницкий получил должность ассистента режиссера Киевской студии телевидения. И только в 1963 году занял режиссерское кресло в студии «Киевнаучфильма».
В качестве режиссера Хмельницкий работал над приключенческим фильмом «Алмазная тропа» производства СССР и ФРГ, научно-фантастической картиной «Люди и дельфины», драматическими фильмами «На привязи у взлетной полосы» и «Белый олень тундры». Как актер был занят на «Мосфильме», где снялся в притче «Райские яблочки», в основу сюжета которой лег рассказ Марти Ларни «Сократ в Хельсинки». Последней его работой стала лента «Верный Руслан», вышедшая в 1991 году.