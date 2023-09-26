Умер актер Дэвид Маккаллум

Шотландский актер Дэвид Маккаллум, сыгравший агента КГБ Илью Курякина в сериале "Агенты А. Н. К. Л." (The Man from U.N.C.L.E., 1964-1968), умер в возрасте 90 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщил журнал Variety.

© Wikipedia.org

По его данным, актер умер от естественных причин.