Басилашвили рассказал, что его не звали на пробы в «Осенний марафон»

Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что зрители могли не увидеть его в фильме «Осенний марафон». По словам актера, режиссер Георги Данелия не планировал приглашать его на пробы для картины.

© Кадр из фильма «Осенний марафон»

Во вторник, 26 сентября, Олег Басилашвили отметил 89-й день рождения по этому случаю он дал большое интервью KP.RU.

В беседе с журналистом артист поделился воспоминанием, что попал на съемки «Осеннего марафона» не благодаря режиссеру, а вопреки.

Данелия не видел Басилашвили в роли Бузыкина. Мастер считал, что актеру подходят роли элегантных красавцев. Но ассистентка Елена Судакова, которая лично не была знакома с актером, на свой страх и риск пригласила Басилашвили на пробы.