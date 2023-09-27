Басилашвили рассказал, что его не звали на пробы в «Осенний марафон»
Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что зрители могли не увидеть его в фильме «Осенний марафон». По словам актера, режиссер Георги Данелия не планировал приглашать его на пробы для картины.
Во вторник, 26 сентября, Олег Басилашвили отметил 89-й день рождения по этому случаю он дал большое интервью KP.RU.
В беседе с журналистом артист поделился воспоминанием, что попал на съемки «Осеннего марафона» не благодаря режиссеру, а вопреки.
Данелия не видел Басилашвили в роли Бузыкина. Мастер считал, что актеру подходят роли элегантных красавцев. Но ассистентка Елена Судакова, которая лично не была знакома с актером, на свой страх и риск пригласила Басилашвили на пробы.
Судакова надеялась, что Данелия, будучи мягким по натуре, не откажет актеру во встрече. И действительно режиссер и актер пообщались. Басилашвили успешно прошел пробы и вскоре был утвержден на роль Бузыкина.