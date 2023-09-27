На 101-м году жизни умер турецкий актер Хыфзы Топуз
26 сентября в родном Стамбуле ушел из жизни турецкий писатель, публицист-исследователь, журналист и актер Хыфзы Топуз - зимой Топузу мог бы исполниться 101 год.
Некролог автора публикует совет директоров Ассоциации журналистов Турции. Причина не названа. СМИ страны отметили, что Топуз скончался в одной из столичных больниц, "где находился на лечении".
Хыфзы Топуз окончил юрфак Стамбульского университета - в 1948-м, получил степени в Страсбурге (журналистика и международное право), в 1950-80-х работал в ЮНЕСКО в Париже, занимался семинарами для журналистов в Африке, Индии и на Филиппинах.
Был заместителем гендиректора TRT - турецкой телерадиокомпании, преподавал на курсах по радио и ТВ в национальных госуниверситетах, писал сценарии для телесериалов и сам неоднократно появлялся на экране.
В частности - в биографической драме "Жизнь, потерянная в цветах". Лауреат массы премий. Автор двух десятков романов.