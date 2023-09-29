3 актера, которые умерли в разгар съемок фильмов
Многие популярные актеры ушли из жизни в самый разгар съемок фильмов. Такие случаи шокировали не только преданных фанатов, но и режиссеров – ведь нередко умирали именно те артисты, которые исполняли главные роли.
А значит, режиссерам приходилось либо закрывать проект, либо проявлять изобретательность, чтобы его удалось завершить.
Подробнее об артистах, которых смерть настигла внезапно, не позволив завершить последнюю картину, читайте в материале "Рамблера".
Хит Леджер
Наибольшую известность Леджеру принесла роль Джокера в фильме "Темный рыцарь". Но вместе с тем именно она отчасти стала причиной его смерти. Актер признавался: он так сильно погрузился в работу над образом Джокера, что нередко жертвовал сном и был вынужден принимать медикаменты.
В начале 2008 года Леджер работал над фильмом "Воображариум доктора Парнаса". В январе была отснята уже треть фильма, и ничто не предвещало беды. Но 22 января актер умер после случайной передозировки комбинации болеутоляющих, снотворных и других лекарств. Многие предположили, что именно роль Джокера "подсадила" Леджера на медикаменты. Леджер скончался в возрасте 28 лет.
Мэрилин Монро
Легендарная голливудская блондинка ушла из жизни в начале августа 1962 года в самый разгар съемок фильма с роковым названием "Что-то должно случиться".
Съемки фильма с самого начала были весьма трудными и сопровождались чередой конфликтов. В какой-то момент режиссер даже уволил Монро, но ее коллега Дин Мартин заявил, что не будет работать ни с кем, кроме Мэрилин.
В конце концов, из-за смерти звезды фильм так и не вышел в свет. Отснятые кадры лишь включили в документальный фильм "Мэрилин: последние дни".
Натали Вуд
В 1981 году американская актриса снималась в картине "Мозговой штурм". 29 ноября звезда отправилась вместе со своим мужем на ночную прогулку на яхте близ Южной Калифорнии. Однако невинный досуг обернулся трагедией – Вуд утонула, и обстоятельства ее смерти по сей день вызывают множество споров.
При этом внезапная кончина Натали не оборвала съемки фильма. Кинолента вышла в свет, но снискала холодные отзывы критиков, после чего режиссер Дуглас Трамбалл ушел из профессии.