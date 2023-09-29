3 актера, которые умерли в разгар съемок фильмов

Многие популярные актеры ушли из жизни в самый разгар съемок фильмов. Такие случаи шокировали не только преданных фанатов, но и режиссеров – ведь нередко умирали именно те артисты, которые исполняли главные роли.

© Кадр из фильма "Темный рыцарь"

А значит, режиссерам приходилось либо закрывать проект, либо проявлять изобретательность, чтобы его удалось завершить.

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Подробнее об артистах, которых смерть настигла внезапно, не позволив завершить последнюю картину, читайте в материале "Рамблера".

Хит Леджер

Наибольшую известность Леджеру принесла роль Джокера в фильме "Темный рыцарь". Но вместе с тем именно она отчасти стала причиной его смерти. Актер признавался: он так сильно погрузился в работу над образом Джокера, что нередко жертвовал сном и был вынужден принимать медикаменты.

В начале 2008 года Леджер работал над фильмом "Воображариум доктора Парнаса". В январе была отснята уже треть фильма, и ничто не предвещало беды. Но 22 января актер умер после случайной передозировки комбинации болеутоляющих, снотворных и других лекарств. Многие предположили, что именно роль Джокера "подсадила" Леджера на медикаменты. Леджер скончался в возрасте 28 лет.

Мэрилин Монро

Кадр из фильма "Что-то должно случиться"

Легендарная голливудская блондинка ушла из жизни в начале августа 1962 года в самый разгар съемок фильма с роковым названием "Что-то должно случиться".

Съемки фильма с самого начала были весьма трудными и сопровождались чередой конфликтов. В какой-то момент режиссер даже уволил Монро, но ее коллега Дин Мартин заявил, что не будет работать ни с кем, кроме Мэрилин.

В конце концов, из-за смерти звезды фильм так и не вышел в свет. Отснятые кадры лишь включили в документальный фильм "Мэрилин: последние дни".

Натали Вуд

Кадр из фильма "Мозговой штурм"

В 1981 году американская актриса снималась в картине "Мозговой штурм". 29 ноября звезда отправилась вместе со своим мужем на ночную прогулку на яхте близ Южной Калифорнии. Однако невинный досуг обернулся трагедией – Вуд утонула, и обстоятельства ее смерти по сей день вызывают множество споров.