Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джэйк Абрахам
Британский актер кино, ТВ и театра Джэйк Абрахам скончался на 57-м году жизни.
Абрахам - это Дин из "Карты, деньги, два ствола"Ричи. Плюс на счету артиста еще четыре десятка проектов - "Чисто английское убийство", "Красный карлик", "Приключения королевского стрелка Шарпа", "Костолом", "Формула 51", "Трагедия мстителя".
Причиной смерти стал запущенный рак простаты. О недуге рассказывал сам актер, отмечая, что прошел диагностику слишком поздно, опоздав минимум года на четыре. Попытки лечения эффекта не оказали.
Абрахам родился в Токстете в Ливерпуле. Вырос в лондонском Кенсингтоне. Карьеру начала в 80-х в молодежном театре Everyman, известной английской кузнице кадров. На экранах начал появляться с середины 80-х.