Умер актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" Джэйк Абрахам

Британский актер кино, ТВ и театра Джэйк Абрахам скончался на 57-м году жизни.

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Абрахам - это Дин из "Карты, деньги, два ствола"Ричи. Плюс на счету артиста еще четыре десятка проектов - "Чисто английское убийство", "Красный карлик", "Приключения королевского стрелка Шарпа", "Костолом", "Формула 51", "Трагедия мстителя".

Причиной смерти стал запущенный рак простаты. О недуге рассказывал сам актер, отмечая, что прошел диагностику слишком поздно, опоздав минимум года на четыре. Попытки лечения эффекта не оказали.