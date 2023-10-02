В Сети появилась реклама с ИИ-версией актера Тома Хэнкса

Издание Variety обратило внимание на публикацию актёра Тома Хэнкса, которую он сделал в своих соцсетях. Актёр сообщил о фейковой рекламе стоматологии, которая гуляет в интернете.

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По словам Хэнкса, он не принимал участия в чём-то подобным. Внешность актёра была создана ИИ для рекламных целей. Притом нейросеть искусственно омолодила Тома Хэнкса для рекламы.

Осторожно! В Сети появилось видео, рекламирующее какой-то стоматологический план со мной, сгенерированным искусственным интеллектом. Я не имею к этому никакого отношения.

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