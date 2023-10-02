Актриса массовки подала в суд на Warner Bros. из-за тяжелых травм на съемках

Станович сказала, что травмы, полученные во время того, как на неё наехал мотоцикл, было очень тяжело переносить. По словам девушки, ей было легче умереть, чем оправляться от всего. Станович получила перелом бедра, голени, тазобедренного сустава и большого пальца, а также глубокую рану на голове.