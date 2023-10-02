Умер итальянский актер Томмазино
Ушел из жизни итальянский актер, известный как Томмазино.
Томмазино, настоящее имя которого Томмазо Аккардо, умер в возрасте 84 лет в городке Ментана, что недалеко от Рима. Некролог появился в Chronist, причина смерти не уточняется.
Аккардо родился в 1939 году в Джибеллине, Сицилия, и был известен как актер рекламы, кино и ТВ. Работал на радио. Снимался с середины 80-х годов.
Среди ролей - "Сон в летнюю ночь" 1999-го Майкла Хоффмана - со Стэнли Туччи, Мишель Пфайффер и Кевином Клайном, "Нана" Альберто Негрина, "Я вернулся", сериал "Борис".
В некрологе отмечено, что пожилой актер был чрезвычайно любезен и никогда не отказывал жителям Ментаны в общении, когда те узнавали его на прогулках.