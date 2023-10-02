Умер итальянский актер Томмазино

Ушел из жизни итальянский актер, известный как Томмазино.

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Томмазино, настоящее имя которого Томмазо Аккардо, умер в возрасте 84 лет в городке Ментана, что недалеко от Рима. Некролог появился в Chronist, причина смерти не уточняется.

Аккардо родился в 1939 году в Джибеллине, Сицилия, и был известен как актер рекламы, кино и ТВ. Работал на радио. Снимался с середины 80-х годов.