Молодые актеры, которые заменят звезд первой величины

Они наступают первому эшелону Голливуда на пятки по количеству поклонников и доходам.

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Анджелина Джоли, Джонни Депп, Брэд Питт — многие звезды первой величины навсегда застолбили за собой место на аллее славы и в сердцах поклонников, но в Голливуде подрастает достойная смена взрослым актерам.

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Эта молодежь уже наступает легендам на пятки.

Тимоти Шаламе

Любой рейтинг молодых талантов индустрии кино невозможен без этого парня. Он уже сыграл несколько главных ролей в настоящих бестселлерах и обзавелся армией влюбленных поклонниц, а совсем скоро Шаламе затмит Джонни Деппа, по крайней мере, в этом уверены критики, ожидающие выхода на экраны очередной экранизации фильма о Вилли Вонке.

Флоренс Пью

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Ей еще нет 30, но Флоренс уже была номинирована на «Оскар» за роль в «Маленьких женщинах», обрела армию фанатов после роли Елены Беловой в «Черной вдове», сыграла в «Короле Лир» и снимается сразу в шести проектах сейчас. Многие считают, что за этой девушкой — будущее киноиндустрии, а ее слава превзойдет и Джулию Робертс, и Скарлетт Йоханссон.

Маккена Грейс

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Мир узнал Маккену и влюбился в нее после выхода на экраны фильма «Одаренная». Как и героиня этой ленты, Грейс невероятно умна и обаятельна. Ей всего 17, но на счету девушки более 70 ролей в кино. А Крис Эванс, с которым Маккена работала, считает ее самой талантливой актрисой поколения.

Том Холланд

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У этого парня точно есть секретный канал общения со Вселенной. Все его мечты сбылись: Том хотел сыграть Человека-паука — и стал одним из любимых персонажей поклонников супергеройской франшизы, желал, чтобы его любимую игру экранизировали, — и снялся в главной роли «На картах не значится», а еще был поклонником Зендаи — и теперь артисты обручены. Холланд получает больше предложений, чем любой молодой актер, его армия фанатов растет с каждым годом, а гонорары уже сравнимы с доходами звезд первой величины.

Милли Бобби Браун

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