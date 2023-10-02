Куда пропал звезда сериала «Две судьбы» Ефимов

Актер Александр Ефимов известен зрителям по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Адъютанты любви». Сейчас он редко появляется на светских мероприятиях и не дает интервью.

© Кадр из сериала "Две судьбы"

Чем занимается артист и почему он практически не снимается в кино?

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Чем известен Александр Ефимов

Александр Ефимов родился 15 января 1980 года в Екатеринбурге в семье военнослужащего и бухгалтера. Когда мальчику было два года, родители развелись, и его воспитывал отчим, которого будущий актер воспринимал как родного отца.

Будущий актер учился в школе с театральным уклоном. Получив аттестат, он решил связать свою жизнь со сценой, поэтому отправился в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Авангарду Леонтьеву.

После вуза актер был принят в труппу Театра на Малой Бронной, затем сотрудничал с театром-студией под руководством Олега Табакова и с московским театром «Мастер». Позднее служил в Театре киноактера.

Ефимов дебютировал в кино одновременно с окончанием Школы-студии МХАТ. Актер сыграл диверсанта в военном боевике «В августе 44-го» вместе с Евгением Мироновым и Владиславом Галкиным. Также он снялся в сериале «Адъютанты любви».

Популярность пришла к Ефимову после выхода мелодрамы «Две судьбы», где он снимался с Ольгой Понизовой. Помимо этого, артист играл в картинах «Благословите женщину», «Зеркальные войны. Отражение первое», «Адмиралъ».

Личная жизнь Александра Ефимова

Александр Ефимов не рассказывает ничего о личной жизни и не публикует семейные фотографии в соцсетях. Известно, что его супруга Таисия не имеет отношения к сцене и шоу-бизнесу.

Чем сейчас занимается Александр Ефимов

В 2014 году Александр Ефимов снялся в сериале «Когда его совсем не ждешь». Тогда зрители с трудом узнали актера, поскольку он сильно поправился.

В последующие годы Ефимов стал меньше играть в кино. В 2016 году он принял участие в съемках «Доктора Рихтера», позже снялся в проектах «Чисто московские убийства», «Доктор Улитка», «Скорая помощь — 2», «По ту сторону счастья», «Эффект домино». При этом Ефимов по-прежнему участвует в антрепризных спектаклях.

«Я с удовольствием пошел бы в какой-нибудь добротный театр, но поскольку для меня кино — всегда номер один, это сложно. Я, наверное, никогда не стану театральным актером до конца, если бы не какое-нибудь немыслимое стечение обстоятельств — скажем, МХТ, главная роль!» — говорил артист в интервью.

Ефимов перестал играть образы героев-любовников. Сейчас его персонажи занимают солидные должности. Артист признавался, что хотел бы также заниматься продюсированием, но у него не хватает на это времени.

«Я пытался уже заниматься продюсерской деятельностью, но понял одну важную вещь: если заниматься этим серьезно, то нужно выбирать что-то одно — или актерская профессия, или продюсерская деятельность. И понял, что мне нужно немножко подождать, чтобы я мог сделать этот выбор. Думаю, я этим со временем займусь, не исключаю такой возможности», — объяснял Ефимов.