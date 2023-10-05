Как Кейт Уинслет на самом деле заполучила роль в "Титанике"

5 октября выдающаяся мировая звезда Кейт Уинслет празднует 48-летие. Главная роль в ее яркой карьере — Роза из "Титаника". Кейт получила такую невероятную возможность, когда еще не была настолько знаменитой и востребованной актрисой. "Рамблер" разбирался, как Кейт стала Розой, а затем мировой знаменитостью.

© Кадр из фильма "Титаник"

Одним из самых амбициозных и успешных проектов Джеймса Кэмерона является драматический фильм-катастрофа 1997 года «Титаник», в котором на основе реальной трагедии рассказывается вымышленная история Джека Доусона (ДиКаприо) и Роуз ДеВитт Бьюкейтер (Уинслет), двух пассажиров, чей роман был обречен на трагедию. При этом трудно представить «Титаник» Джеймса Кэмерона без Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в качестве главной пары.

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«Титаник» стал одним из самых успешных и восхваляемых фильмов в истории кино, а игра Ди Каприо и Уинслет сыграла ключевую роль в успехе фильма, и Уинслет наверняка знала, что проект Кэмерона будет иметь большой успех, поскольку она боролась за получение этой роли разными способами, что в конечном итоге принесло свои плоды.

Как Кейт получила роль

Существует множество историй о разработке «Титаника » Джеймса Кэмерона, в том числе о том, как Кейт Уинслет убедила Кэмерона, что именно она должна сыграть Роуз.

В беседе с журналом Rolling Stone в 1998 году Уинслет рассказала о процессе присоединения к масштабному проекту Кэмерона, а также о своей реакции на первое прочтение сценария.

Уинслет рассказала, что она «закрыла сценарий, заплакала ручьем» и была абсолютно убеждена, что ей нужно сыграть Роуз.

Затем Уинслет позвонила своему агенту, попросила номер Кэмерона, позвонила ему сама и сказала, что она «просто должна это сделать», и он «действительно пожалеет», если не выберет ее. Однако Уинслет, как сообщается, отрицала, что звонила Кэмерону несколько лет спустя, но призналась, что делала и другие вещи, чтобы получить роль.

Согласно статье EW от 1997 года, Кэмерон была впечатлен кастингом Уинслет, но он воздержался от суждений, поэтому Уинслет сделала все возможное, чтобы убедить его, что она и есть та Роза, которую он искал.