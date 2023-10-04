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Милош Бикович объяснил резкую смену имиджа

Сербский и российский актер Милош Бикович звезда «Холопа» и «Вызова» около месяца назад предстал в новом имидже.

Милош Бикович объяснил резкую смену имиджа
© Кадр из фильма "Холоп"

35-летний артист изменил прическу и неожиданно для поклонников стал блондином. Бикович тогда не стал объяснять резкие перемены. Но сейчас, он все-таки решил раскрыть карты.

Оказалось, что его пригласили на съемки нового сериала. По словам Милоша, он будет играть поп-исполнителя. Собственно ради этой роли он превратился в блондина.

runews24.ru

Бикович отметил, что любит слушать музыку, а теперь он оказался внутри процесса по созданию композиций. И для него это новый опыт. Сейчас он много общается с представителями шоу-бизнеса, чтобы лучше проникнуться новым образом.