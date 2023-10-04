Иван Охлобыстин признал себя плохим режиссером

Актер Иван Охлобыстин в интервью kp.ru признался, что бросил режиссуру, так как считал себя плохим режиссером.

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"Поступил во ВГИК, снял первое кино. Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь", - подчеркнул Охлобыстин.