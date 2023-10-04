Звезда «Реальных пацанов» подружился с Хабенским после ночных бесед

Артист заявил, что во время создания картины у них было около 19 рабочих смен, а их «вагончики стояли напротив друг друга в чистом поле». «А что ночью делать, когда ты не в кадре? Сидеть чаи гонять? Он выглядывал, стучал ко мне и приглашал в гости. Потом я уже просто так заходил, зная, что Константин Юрьевич там — так и коротали время каждую ночь», — признался звезда сериала «Реальные пацаны».