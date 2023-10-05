Умерла индийская актриса Джаядеви

4 октября ушла из жизни артистка, известная как Джаядеви. Джаядеви - индийская актриса, режиссер, сценаристка и продюсер, пик карьеры которой пришелся на 1980-90-е годы.

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Отмечено, что она была одной из первых женщин-режиссеров тамильской киноиндустрии.

Как передает Malaimalar, несколько месяцев назад артиста перенесла сердечный приступ. Недавно ее состояние резко ухудшилось, и 4 октября рано утром женщина скончалась.

Джаядеви начала карьеру как театральная актриса, на экране дебютировала в 1976-м, свой первый фильм как режиссер сняла в 1980-м. Одна из самых известных лент - "Сила женщин" 2005 года.