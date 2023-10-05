«Создали мнение, что я драчун, алкоголик, скандалист». Домогаров — о себе

Популярный актер уверяет, что его настоящего знают только близкие

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Александр Домогаров побывал в прямого эфире пресс-центра «МК», где разоткровенничался о себе и своем имидже. По мнению актера, никто по-настоящему не знает, какой он на самом деле. А то, каким его представляют многие зрители, — большая ошибка.

«Журналисты создали такое мнение, что я драчун, алкоголик, скандалист, — посетовал Домогаров. — Но если прийти ко мне домой, посидеть с моими родными, 99% этих 'эпитетов» отпадут. Поскольку я добрый, открытый человек, который никого не трогает, пока его не трогают. У меня со всеми замечательные отношения!«

Еще один эпитет, который обычно появляется рядом с фамилией актера — 'любвеобильный».

Из всего этого, уверяет Александр, достоверно только одно: он действительно был женат несколько раз. Но сам он не видит в этом чего-то экстраординарного.

«Ну да, несколько жен, но это нормальное явление для творческого человека, на мой взгляд», — пожал плечами актер.

Хотя о Домогарове скандальные публикации выходят уже не один десяток лет, сам он никак не может привыкнуть к очередной «желтой» новости. И до сих пор реагирует на клевету очень нервно и бурно.

«Как только я перестану реагировать, Домогаров закончится. Говорят: 'Не реагируй». Фига! — горячится актер. — Пишут в соцсетях: «Домогаров собрался жениться после смерти своей супруги». Это как понять? В чью больную голову пришла эта мысль? Да, это вызывает агрессию, потому что это ложь, причем везде тиражируемая ложь".