«Безумства уже нет в моей природе». Гузеева о шутках в «Давай поженимся!»
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в беседе с РИА Новости, что сбавила градус острых шуток в новых выпусках программы «Давай поженимся!».
«Безумства и лихости уже нет в моей природе. Мы все теперь более внимательны друг к другу. Я стала больше щадить, больше жалеть», — заявила телеведущая.
Гузеева заявила, что «Давай поженимся!» — это шоу про жизнь. Она отметила, что люди должны жениться и заводить детей, несмотря на тяжелые периоды. По словам артистки, в новых выпусках практически не будет фриков.
«Есть время, когда все можно, а есть — когда надо быть скромнее, когда воспитание и внутреннее мироощущение не допускает разнузданности. Что называется, люди не поймут. Я, например, живу с этой установкой: что скажут люди?» — поделилась телеведущая.
В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Телеведущая передачи Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.