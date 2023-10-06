Умер актер Вячеслав Максаков
Ушел из жизни Вячеслав Максаков, советский и российский актер кино и ТВ, сценарист, режиссер и один из самых опытных и востребованных отечественных режиссеров дубляжа.
Артист скончался на 77-м году жизни. По информации Mash, в последнее время он болел бронхитом. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.
Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973-м окончил ВГИК, режиссерский факультет, мастерская Кулешова. В качестве дипломной работы защитился короткометражным художественным фильмом по собственному сценарию "Время бороться".
Режиссерскую практику проходил на киностудии имени Горького, куда был приглашен кинорежиссером Борисом Рыцаревым на фильм "Огоньки" (1972 год). В нем Максаков дебютировал на экранах как актер, сыграв вожатого, а также помогал постановщику ставить сцены с участием детей.
С 1974-го работает в штате "Мосфильма". В качестве ассистента режиссера принимал участие в работах над фильмами "Дерсу Узала" Куросавы и "Трын-Трава" Никоненко. В качестве второго режиссера снимал "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова, ленты "Товарищ Актриса" и "Стройки страны". В "Неоконченной пьесе" сыграл, кроме того, управляющего Горохова. Снялся в "Сибирском цирюльнике" и "Паутине".
В 1980-х на "Союзвузфильм" как режиссер снимал документальные фильмы. Далее работал в творческой мастерской "Мосфильма" по производству экспортных рекламных роликов для Совэкспортфильма. Работал режиссером дубляжа в кинокомпании "Мосфильм-Мастер" киноконцерна "Мосфильм", там же преподавал на курсах вторых режиссеров.
Работал на русской озвучке лент "Догма", "Карты, деньги, два ствола", "Гран Торино", "Гарри Поттер и узник Азкабана", сотен других картин.