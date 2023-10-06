Умер актер Вячеслав Максаков

Ушел из жизни Вячеслав Максаков, советский и российский актер кино и ТВ, сценарист, режиссер и один из самых опытных и востребованных отечественных режиссеров дубляжа.

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Артист скончался на 77-м году жизни. По информации Mash, в последнее время он болел бронхитом. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973-м окончил ВГИК, режиссерский факультет, мастерская Кулешова. В качестве дипломной работы защитился короткометражным художественным фильмом по собственному сценарию "Время бороться".

Режиссерскую практику проходил на киностудии имени Горького, куда был приглашен кинорежиссером Борисом Рыцаревым на фильм "Огоньки" (1972 год). В нем Максаков дебютировал на экранах как актер, сыграв вожатого, а также помогал постановщику ставить сцены с участием детей.

С 1974-го работает в штате "Мосфильма". В качестве ассистента режиссера принимал участие в работах над фильмами "Дерсу Узала" Куросавы и "Трын-Трава" Никоненко. В качестве второго режиссера снимал "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова, ленты "Товарищ Актриса" и "Стройки страны". В "Неоконченной пьесе" сыграл, кроме того, управляющего Горохова. Снялся в "Сибирском цирюльнике" и "Паутине".