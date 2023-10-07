Умер актер дубляжа Вячеслав Максаков
Актер дубляжа Вячеслав Максаков умер в Москве, сообщает Союз кинематографистов.
По данным СМИ, тело режиссера в квартире на улице генерала Белобородова обнаружил племянник.
Максаков окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего озвучивал персонажей фильмов «Ван Хельсинг», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Кокаин» с Джонни Дэппом и многие другие, снялся в эпизодических ролях в картинах Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».
Также он был режиссером озвучания таких фильмов, как «Профессионал», «Восемь женщин», «Гран Торино» и «Мальчишник в Вегасе».
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