Актриса Мэри Хронопулу умерла, упав дома с лестницы

6 октября в родных Афинах скончалась актриса и певица Мэри Хронопулу, звезда греческих экранов 60-х годов.

90-летняя артистка скончалась в госпитале в реанимации, куда была доставлена после неудачного падения с лестницы у себя дома, передает TA NEA. Пожилая звезда перенесла интубацию трахеи.

Как уточнено, все усилия медиков оказались тщетны - Хронопулу умерла от полученных при падении травм.

Мэри Хронопулу родилась в 1933 году. Окончила школу при Национальном театре. Выступала в танцевальных коллективах. Профессионально на сцене - с конца 50-х годов, экранный дебют - 1954-й, безымянная эпизодическая роль "девушки из сна".

В фильмографии - не менее шести десятков фильмов и сериалов: "Последняя ложь", "Красные фонари", "Кровь на земле", "Страх", "Власть женщин", "Афинский жиголо".

Хронопулу - лауреатка почетной награды "греческого "Оскара" IRIS Awards 2021 года и победитель фестиваля в Салониках 1987-го - в номинации "Лучшая женская роль".