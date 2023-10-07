Умер актер из "Сватов" и "Конана" Альваро Карканьо

5 октября в Юкатане ушел из жизни Альваро Карканьо, актер, режиссер и сценарист.

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Карканьо, известный также как Альбаро Кареано, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на агрегаторе IMDb. Причина не указана.

Альваро де Хесус Карканьо Рикальде родился в 1938 году в Мексике. На экранах дебютировал в 1970-х. На счету - десятки кинокартин, сериалов и теленовелл.

В списке - "Наш собственный дом", "Сваты" (в другом переводе - "Свояки") с Питером Фальком, "Желтая Борода", "Тилли, тетка великого Франкенштейна", "Голубая игуана", "Кроваво-красный", германо-мексиканский сериал 90-х с Ральфом Мёллером "Конан", "Королева ночи", "Идущие в огне" с Чаком Норрисом.