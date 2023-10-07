Гузеева пожаловалась на обесценивание профессии артиста

"Любой человек, который вышел в тираж — спортсмен, танцор, — идет на сцену. Кажется, ничего сложного: выучи текст — и ты уже блистаешь. Я против этого, я за профессию. Не просто так профессиональные певцы оканчивают Гнесинку и консерваторию. Обесценивать это — преступление. Самодеятельности и так хватает. Открываешь интернет — все звезды", - возмутилась Гузеева.