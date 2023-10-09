Режиссер «Гладиатора 2» объяснил выбор актера на главную роль

Я смотрел «Нормальные люди». Это не мой типаж шоу, но я посмотрел четыре серии подряд – бум, бум, бум. Я смотрел и думал: «Кто, чёрт возьми, этот Пол Мескаль?» А потом я досмотрел весь сериал. Затем внезапно на горизонте появился «Гладиатор 2», потому что работа над его сценарием продвигалась очень хорошо. И я продолжал думать о Поле. Вот так всё и получилось.