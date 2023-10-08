Умер британский актер и режиссер Теренс Дэвис

7 октября ушел из жизни Теренс Дэвис, британский актер, режиссер, сценарист и писатель.

© Российская Газета

Артист скончался менее чем за месяц до 78-летия у себя дома. Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети. Причиной смерти названа непродолжительная болезнь. Ее характер не уточнен.

Дэвис родился в большой католической семье в Ливерпуле. Общеобразовательную школу бросил в шестнадцать лет. Далее обучался в школе драматических искусств, перед тем десять лет проработав клерком. Следом - Национальная киношкола.

Свой первый фильм, "Дети", снял в 1976-м. Лента стала стартом для серии короткометражных автобиографических картин, известной как "Трилогия Теренса Дэвиса". Первый полный метр - "Далекие голоса, тихая жизнь" 1988-го.