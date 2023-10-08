Райнер Голдберг умер перед своим 84-летием

За десять дней до своего 84-летия в Берлине скончался Райнер Голдберг, крайне важный певец и актер.

© Российская Газета

Голдберг в первую очередь зарекомендовал себя вагнеровским репертуаром, планомерно исполнив с начала 1980-х годов практически все ведущие партии тенора в его операх. Артист гастролировал на большинстве главных сцен мира - с неизменными триумфами.

Некролог публикует Bayreuther. Причина смерти не указана.

Голдберг родился в Саксонии. Пение изучал в музыкальном университете в Дрездене. На сцене дебютировал в Landesbühnen Sachsen в 1967-м. Далее - Дрезденская опера (с 1973-го) и Немецкая государственная опера в Берлине (с 1981-го). В 1985-м артист был удостоен Национальной премии ГДР.