Певец и актер Райнер Голдберг умер перед своим 84-летием
За десять дней до своего 84-летия в Берлине скончался Райнер Голдберг, крайне важный певец и актер.
Голдберг в первую очередь зарекомендовал себя вагнеровским репертуаром, планомерно исполнив с начала 1980-х годов практически все ведущие партии тенора в его операх. Артист гастролировал на большинстве главных сцен мира - с неизменными триумфами.
Некролог публикует Bayreuther. Причина смерти не указана.
Голдберг родился в Саксонии. Пение изучал в музыкальном университете в Дрездене. На сцене дебютировал в Landesbühnen Sachsen в 1967-м. Далее - Дрезденская опера (с 1973-го) и Немецкая государственная опера в Берлине (с 1981-го). В 1985-м артист был удостоен Национальной премии ГДР.
На экране появляется, в том числе, в мюзикле по "Средству Макропулоса" Чапека. Голос артиста звучит в триллере Макги и Сигеля "Швы", взявшем ряд наград и номинаций.