Актрисы, которые добились успеха благодаря пластическим операциям

На что только не готовы пойти начинающие таланты ради осуществления заветной мечты – стать знаменитым актером.

© Кадр из фильма "Трансформеры"

Фанаты и не догадываются, к каким пластическим операциям прибегали кумиры, чтобы покорить Голливуд. И, надо признаться, у них получилось. “Рамблер” расскажет о популярных актерах, которые корректировали свою свою внешность, чтобы пробиться в мир кино.

Видео дня

Памела Андерсон

Достичь успеха в актерской карьере ей помогла маммопластика, которая и сделала Андерсон такой знаменитой. Памела сделала операцию и потом приняла участие в съемках “Спасателей Малибу”. Именно с этого фильма начинается пик бешеной популярности актрисы, которую многие до сих пор считают секс-символом. После выхода картины в свет, спрос на пластические операции возрос в разы. Каждая женщина хотела обладать фигурой самой желанной актрисы того времени. Однако маммопластика – не единственное вмешательство, к которому прибегла Андерсон. Хирурги искусно поработали над ее носом, губами и скулами.

Меган Фокс

До хирургического вмешательства Меган Фокс была симпатичной, но особо ничем не примечательной девушкой. Актриса сделала ринопластику и чуть увеличила губы. Эти операции сделали из Фокс одну из самых красивых женщин Голливуда. Спустя время Меган решилась на маммопластику, и это хирургическое вмешательство только сильнее упрочило ее статус секс-символа.

Дита Фон Тиз

Актриса известна миру как обладательница наитончайшей талии, которая составляет всего 55 сантиметров. А при наличии корсета она и вовсе уменьшается до 40 сантиметров. Аккуратная и миниатюрная внешность Диты помогли ей не только достичь успеха в танцевальной карьере, но и попасть в Голливуд. Актриса уверяет, что поддерживать прекрасную форму ей помогают правильное питание и спорт, а также корсет, который она регулярно носит для сохранения своей осиной талии. Однако врачи говорят, что Тиз все же прибегала к услугам пластических хирургов. Как минимум, на ее счету операция по удалению ребер и маммопластика. Но сама актриса эти заявления отрицает, утверждая, что даже в старости не будет ложиться под нож.

Кадр из фильма "Сумасшедшая лошадь"

Кира Найтли

Актриса попала в мир киноиндустрии еще совсем юной, поэтому зрители знают, какова настоящая красота Найтли. Кира все же прибегала к вмешательствам в свою внешность, но делала это деликатно. Актриса немного изменила форму носа и придала объем губам. Эти изменения не были кардинальными, поэтому они лишь подчеркнули естественную красоту девушки. Однако в своих интервью Кира отрицает, что когда-либо обращалась к хирургу. Но она не осуждает женщин, которые хотят изменить что-то в себе.