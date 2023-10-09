Популярная актриса раскрыла подробности борьбы с раком

«Я плавала возле лодки, где сидел муж. Он подошел к носу лодки и сказал: "Джулс, не паникуй, но в воде акула, возвращайся". Я была далеко от лодки, и я поплыла к лестнице, решив не оглядываться, только смотреть на лестницу. Так было и с раком — я смотрела на лестницу, делала то, что было нужно», — поделилась Луи-Дрейфус.