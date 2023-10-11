Умер Голубович, который играл в «Комиссарах» и «Кортике»

Умер Михаил Голубович, который играл в «Комиссарах» и «Кортике»
В возрасте 79-ти лет скончался актёр Михаил Голубович. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Человек-легенда, актёр и режиссёр с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края», — говорится в сообщении.
Артист начал кинокарьеру в 1967 году и исполнил около 80 ролей на большом экране. Голубович играл Артёма Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» 1973 года, комиссара Полевого в «Кортике», Кожуха в «Вишнёвых ночах» и главную роль в «Думе о Тарасе Бульбе».
«Невозможно перечислить все звания и награды, которых удостоен Михаил Васильевич. Но для жителей Луганщины он навсегда останется «нашим Голубовичем» – образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле», — написал Пасечник.