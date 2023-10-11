Умер Голубович, который играл в «Комиссарах» и «Кортике»

В возрасте 79-ти лет скончался актёр Михаил Голубович. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

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«Человек-легенда, актёр и режиссёр с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края», — говорится в сообщении.

Артист начал кинокарьеру в 1967 году и исполнил около 80 ролей на большом экране. Голубович играл Артёма Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» 1973 года, комиссара Полевого в «Кортике», Кожуха в «Вишнёвых ночах» и главную роль в «Думе о Тарасе Бульбе».