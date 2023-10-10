Первые роли известных советских актеров

Не все актеры становятся известными после своих первых ролей в кино. До популярности они принимают участие во многих съемках, прежде чем станут по-настоящему узнаваемыми. А некоторым так и не удается добиться популярности.

© Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

“Рамблер” решил рассказать о первых ролях самых известных советских актеров. Все из них начинали с малого, но смогли добиться успеха в карьере.

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Андрей Мягков

В 1965 году актер впервые снялся в фильме под названием “Похождения зубного врача”, режиссером которого стал Элем Климов. Впоследствии Мягков снялся в “Братьях Карамазовых”, в котором он сыграл Алешу. С этого момента актер становится более узнаваемой фигурой в советском кинематографе. А огромная популярность приходит к Мягкову после участия в съемках фильмов “Ирония судьбы, или С легким паром” и “Служебный роман”.

Вера Алентова

В 1966 году актриса дебютировала в картине “Дни летные”, в которой она играла роль школьной учительницы Лидии Федоровны. Потом Алентова взяла перерыв, но после него снялась в одном из самых узнаваемых советских фильмов “Москва слезам не верит”, над которым работал режиссер Владимир Меньшов. После выхода фильма актеров стали узнавать все, и к Вере Алентовой наконец пришла долгожданная слава.

Фаина Раневская

В 1934 году Раневская снялась в картине “Пышка”, поставленной по одной из новелл Ги де Мопассана. Фильм показывали во Франции, он особенно полюбился писателю Ромену Роллану, в том числе из-за игры актрисы. Ну а популярность у советских граждан Раневская получила после съемок в фильме “Подкидыш”, где она играла Лелю.

Владимир Высоцкий

Высоцкий дебютировал в мелодраме Василия Ордынского “Сверстницы”. Для Пети, персонажа, которого играл актер, было выделено всего пятнадцать секунд в кадре. После съемок фильма Высоцкий снимался и в других картинах, но популярность пришла к нему после ролей в “Вертикали” и “Я родом из детства”.

Кадр из фильма "Вертикаль"

Евгений Леонов

Долгое время актер снимался в массовке, но более значимым появлением в кино можно считать роль дворника в короткометражном фильме “Карандаш на льду”. Первую главную роль Леонов ждал еще очень долго, но ему повезло: актер снялся в фильме Владимира Фетина “Полосатый рейс”. С того момента Леонова заметили, и его стали приглашать на съемки таких культовых картин как “Джентльмены удачи”, “Белорусский вокзал”, “Кин-дза-дза” и “Старший сын”. Актеру удалось заполучить любовь миллионов зрителей благодаря актерскому таланту и превосходному чувству юмора.