Джейсон Момоа ведет переговоры о роли Лобо

Прямо сейчас стороны договариваются, чтобы Момоа воплотил образ Лобо в новой киновселенной DC. По словам журналистов, актёра в роли персонажа можно ожидать либо в полноценном сольном фильме, либо в «Супермене: Наследие».

Также можно предположить, что в случае, если Момоа действительно станет Лобо, зрители больше не увидят его в образе Аквамена. Второй фильм про героя выйдет в декабре этого года. Скорее всего, в новой киновселенной под руководством Джеймса Ганна Акваменом станет другой актёр.