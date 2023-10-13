Умер советский актер Юлиан Панич

На 93-м году жизни не стало советского актера Юлиана Панича. Он скончался во французском Антибе.

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Причина смерти артиста не разглашается. Панича не стало 9 октября, передает агрегатор kino-teatr.ru.

Актер родился на Украине в 1931 году, а затем вместе с семьей переехал в Москву. Панич учился в Театральном училище имени Б. Щукина. Артист выступал в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, а после переезда в Санкт-Петербург, тогда носивший название Ленинград, — в Театре имени Ленинского комсомола.