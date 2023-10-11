Актриса из "Последнего героя" умерла в больнице

11 октября скончалась Кэл Уилсон. Об этом сообщили в ее агентстве Token Artists.

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Уилсон - жившая и работавшая в Австралии новозеландская стендаперша, актриса, сценаристка, радио- и телеведущая. Пять дней назад ей исполнилось 53 года.

Уилсон скончалась в госпитале в Сиднее в окружении родных и друзей. Причиной смерти названа непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизирован.

Уилсон родилась в 1970 году в колонии Крайстчерч и в 2003 году перебралась в Мельбурн, получив главную роль в шоу Skithouse. И тут же стремительно выбилась в первую лигу самых популярных и востребованных комиков страны.