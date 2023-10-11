Актриса из "Последнего героя" умерла в больнице

Актриса из "Последнего героя" Кэл Уилсон умерла в больнице после своего 53-летия
11 октября скончалась Кэл Уилсон. Об этом сообщили в ее агентстве Token Artists.
Уилсон - жившая и работавшая в Австралии новозеландская стендаперша, актриса, сценаристка, радио- и телеведущая. Пять дней назад ей исполнилось 53 года.
Уилсон скончалась в госпитале в Сиднее в окружении родных и друзей. Причиной смерти названа непродолжительная болезнь, характер которой не конкретизирован.
Уилсон родилась в 1970 году в колонии Крайстчерч и в 2003 году перебралась в Мельбурн, получив главную роль в шоу Skithouse. И тут же стремительно выбилась в первую лигу самых популярных и востребованных комиков страны.
В экранном портфолио артистки более 80 пунктов: фильмы, сериалы, работа в озвучивании: "Китти не кошка", "Последний герой", "Маркус", "Однажды на свидании", "Сироты и ангелы", "Защитник", "Могучие рейнджеры: Ниндзя Шторм".