Россияне назвали лучших актеров страны

Константин Хабенский и Юлия Пересильд признаны лучшими актёры страны в 2023 году. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.

© ГлагоL

Первую тройку лучших актёров по мнению россиян возглавили Константин Хабенский (за него свои голоса отдали 12% респондентов), Сергей Безруков (11%) и Владимир Машков (11%). Последний в этом году значительно обогнал «официальный голос Дикаприо» Сергея Бурунова, за которого в 2023 году проголосовали 6% респондентов.

Как отметили во ВЦИОМ, чаще всего своё предпочтение Хабенскому отдают женщины — 15% против 7% среди мужчин.

Актрисой года признана звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд. В этом году она набрала 11% голосов, тогда как в 2022 году не входила в первую пятёрку. В первую тройку лидеров также вошли Светлана Ходченкова (5%) и Екатерина Гусева (4%), возлавлявшая рейтинг в прошлом году.

Лучшим фильмом россияне назвали «Чебурашку» (11%), на втором месте — «Вызов» (9%). Вопрос о лучшем отечественном сериале вызвал затруднения у респондентов. В числе содержательных ответов — сериалы «След» (3%), «Пес» (2%), «Первый отдел» (2%), «Доктор Краснов» (2%), «Папины дочки. Новые» (2%).