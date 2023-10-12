Студии Голливуда приостановили переговоры с Гильдией киноактеров США

Голливудские студии приостановили переговоры с членами Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) об условиях соглашения после забастовки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Альянса продюсеров кино и телевидения США (AMPTP).

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"После содержательных переговоров стало очевидно, что разрыв между AMPTP и SAG-AFTRA слишком велик, диалог больше не продвигается продуктивно", - говорится в заявлении.

В качестве причины приостановки переговоров указывается требование гильдии о дополнительных выплатах за просмотры. Его выполнение обойдется в более чем $800 млн в год и станет для студий "невыносимым экономическим бременем".

В заявлении отмечается, что последнее предложение организации актерам включало в том числе дополнительные $717 млн в виде заработной платы, $177 млн в виде взносов в пенсионные фонды, а также значительное увеличение гонораров за участие в международных трансляциях. Было также достигнуто соглашение по использованию искусственного интеллекта. По вопросу выплат за просмотры AMPTP предложила условия, одобренные ранее американскими Гильдиями сценаристов и режиссеров, однако SAG-AFTRA отвергла это предложение.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, если соглашение не будет достигнуто до конца октября, производству фильмов и телепередач будет нанесен серьезный ущерб.

Ранее Гильдия сценаристов Америки объявила, что в результате достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями завершит 27 сентября забастовку, которая продолжалась почти пять месяцев.