Личный повар Криса Хемсворта рассекретил диету актера

Шеф-повар Серхио Перера работает со звездой «Тора» последние 10 лет и, к слову, еще дольше дружит с его женой Эльзой Патаки . Меню нередко приходится перестраивать: Крису нужно то набирать вес, то, наоборот, сбрасывать. Все ради ролей. А в последнее время нужно учитывать и потенциальный смертельный диагноз актера. Несмотря на разнообразное меню, одно полезное блюдо актер ест буквально каждый день.

«Единственное, что он делает обязательно, — это каждый божий день съедает один очень большой, сытный салат, состоящий из сырых и вареных овощей, ферментированных продуктов, орехов, семечек и большого количества полезных жиров с кусочком стейка или большим куском рыбы», — рассказал шеф-повар знаменитости порталу news.com.au. Когда дело доходит до наращивания мышечной массы, Крис, по словам Серхио, не увлекается спортивными добавками. Его секрет — большое количество мяса и овощей на гриле в стиле средиземноморской диеты, с оливковым маслом. Так во время съемок «Мстителей» Хемсворт питался шесть раз в день!