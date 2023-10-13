Актер Брюс Уиллис утратил способность разговаривать
Близкий друг Брюса Уиллиса, режиссер Гленн Гордон Кэрон рассказал о состоянии тяжелобольного актера.
«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, но сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше не доступны, и все же он все еще Брюс», – сказал Кэрон в интервью New York Post.
По словам Кэрона, он поддерживает связь с супругой Уиллиса Эммой Хеминг и навещает друга каждый месяц. Он отметил, что несмотря на ментальные проблемы, 68-летний актер узнает его в первые же минуты. Напомним, в марте 2022 года у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Из-за болезни артист отказался от своей кинокарьеры. Ранее «ФедералПресс» писал, что Николаев вышел на связь после инфаркта. Фото: pxhere.com