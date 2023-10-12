Названы самые популярные актеры и актрисы в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан РФ о том, каких актеров и актрис они считают лучшими в 2023 году.

© Кадр из фильма "Вызов"

Результаты опроса показали, что россияне считают лучшими актерами в 2023 году Константина Хабенского и Юлию Пересильд.

Так, в тройку лучших актеров-мужчин страны кроме Хабенского вошли Сергей Безруков и Владимир Машков. Отрыв у второго и третьего места маленький - всего 1%. За Хабенского проголосовали 12% опрошенных, а Безруков и Машков получили по 11% голосов.