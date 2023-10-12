Названы самые популярные актеры и актрисы в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди граждан РФ о том, каких актеров и актрис они считают лучшими в 2023 году.
Результаты опроса показали, что россияне считают лучшими актерами в 2023 году Константина Хабенского и Юлию Пересильд.
Так, в тройку лучших актеров-мужчин страны кроме Хабенского вошли Сергей Безруков и Владимир Машков. Отрыв у второго и третьего места маленький - всего 1%. За Хабенского проголосовали 12% опрошенных, а Безруков и Машков получили по 11% голосов.
В Пятерке лучших также оказались Сергей Бурунов (6%) и Александр Петров (6%). Кроме того, россияне в числе самых талантливых актеров называли Никиту Михалкова, Евгения Миронова, Павла Прилучного, Данилу Козловского, Федора Бондарчука, Дмитрия Певцова, Дмитрия Нагиева, Михаила Пореченкова, Игоря Петренко.
А вот актрисой 2023 года стала Юлия Пересильд, за которую проголосовали 11% респондентов. На втором месте с 5% голосов оказалась Светлана Ходченкова – 5%. Третье место (по 4% голосов) разделила Екатерина Гусева и Елизавета Боярская – по 4%. За ними в списке лучших актрис следуют Мария Куликова, Любовь Аксенова, Анна Ковальчук и Ирина Пегова.
Опрос проводеился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.